Супруга футболиста Тарасова попала в больницу с месячным сыном

Анастасия Костенко, супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова сообщила в своих соцсетях, что находится в больнице.

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя. Сынок без тети, то есть мамы, никуда. Здесь действительно особое отношение», — написала Костенко.

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2018 году. У супругов четверо детей. Дмитрий Тарасов был женат трижды. Его первой супругой стала Оксана Пономаренко. У пары есть общая дочь Ангелина.

С 2012 по 2016 год футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья.

Костенко в июле 2023 года уже попадала в больницу. Костенко тогда сообщила, была госпитализирована с пищевым отравлением, но поводов переживать нет.

Ранее Костенко пожаловалась на изменившуюся фигуру после родов.