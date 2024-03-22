Футболист сборной России поставил оценку команде за матч с Сербией

Футболист сборной России Иван Сергеев оценил игру национальной команды в матче с Сербией на пять с плюсом, передает «Матч ТВ».

«Эта была хорошая игра со стороны сборной России. У нас многое получалось, и мы делали то, что наигрывали на сборах. Могу оценить нашу игру на пять с плюсом», — сказал Сергеев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Национальная команда Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

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