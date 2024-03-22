Экс-форвард назвал предстоящий матч «Авангарда» и «Локомотива» ключевым

Бывший форвард омского «Авангарда» Максим Рыбин в интервью Legalbet заявил, что четвертый матч в серии против ярославского «Локомотива» станет для его бывшей команды важнейшим в серии.

По его словам, после предстоящей игры можно будет делать прогнозы о том, кто из команд пройдет в полуфинал Кубка Гагарина.

«Меня уже раньше спрашивали, но что-то мои прогнозы не оправдываются. Поэтому я всегда говорил, что можно давать только прогнозы погоды. Очень сложно сказать, какие шансы у Омска. Для «Авангарда» и «Локомотива» ключевым станет четвертый матч в серии. После него уже можно будет конкретнее говорить о результате», — заявил Рыбин.

После трех матчей в серии счет 2-1 в пользу «железнодорожников». Четвертый матч состоится сегодня, 23 марта, на «Арене-2000» в Ярославле. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени. «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

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