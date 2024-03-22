Сборную России назвали топ-командой

Полузащитник сборной России и испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высоко оценил уровень национальной команды после победы в товарищеском матче над Сербией, передает ТАСС.

«Впечатления от приезда в сборную хорошие. Вернулся в Москву впервые за долгое время. У нашей сборной классный уровень, все ребята — хорошие футболисты. Уровень топовый», — сказал Захарян.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Национальная команда Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее в сборной Сербии обвинили арбитра в том, что он сломал игру со сборной России.