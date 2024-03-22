Хоккейный комментатор: отдых в Дубае повлиял на результативность Овечкина

Комментатор и ведущий собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибавил после перерыва на Матч всех звезд, связав это с его поездкой во время Всезвездного уикенда на отдых в Дубай, а также предсказал, что российский форвард побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

«А почему так попер? Ну, в Дубае отдохнул, немного перезагрузился. Как бы это все шутки шутками, но это тоже, мне кажется, свою роль сыграло. Ну и плюс, я говорю, вот это вот математическое, ожидаемое, оно все равно никуда не уходит. Да, он, может быть, действительно сдал, да, он, может быть, не так много бросает, не так часто лезет на пятак в этом сезоне, как это было раньше, но все равно вот эта дистанция, она берет свое. То есть его снайперские навыки, они никуда не делись, и в следующем сезоне они никуда не денутся. Он свою игру уже достаточно трансформировал под то, что мы видим сейчас. И возраст не то чтобы на него прям никак не влияет, но в том стиле, в каком он играет, что 35, что 38 – разница небольшая. Да, он не бегает, да, он не носится по площадке, да, он не лезет там во все вот эти вот заварушки. То есть он свой стиль изменил и дотянуть на нем вот эти 50 голов, которые остались, я верю, что это по силам. То есть вот выбьет он под 30-ку, да даже 30. Оставшиеся 43 гола за два года, думаю, он добьет», — считает Майков.

Овечкин в последних 32 матчах набрал 34 (17+17) очка. До рекорда Гретцки, забросившего за карьеру 894 шайбы, Александру Великому остается 49 голов. Его контракт с «Вашингтоном» действует до конца нынешнего и на протяжении двух следующих сезонов.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил выросшую результативность Овечкина.