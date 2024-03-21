СКА проиграл «Автомобилисту» третий матч в четвертьфинале Кубка Гагарина

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Встреча состоялась на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 1:1. Счет в матче открыл «Автомобилист», шайбу в ворота соперников забросил Анатолий Голышев в середине второго периоде. СКА отыгрался в третьем отрезке матча, гол на свой счет записал Арсений Грицюк.

«Автомобилист» добился победы в овертайме, победную шайбу забросил Кертис Валк.

Таким образом, в серии до четырех побед «Автомобилист» уже ведет со счетом 3-0. Следующая игра состоится 23 марта в Екатеринбурге. Стартовая сирена прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф. Примечательно, что «Ак Барс» проиграл серию 1-4 именно «Автомобилисту».

Ранее защитник «Автомобилиста» объяснил, почему его команда не боится СКА.