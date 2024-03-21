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Глава УЕФА Чеферин выступает за допуск России

В РФС заявили, что глава УЕФА Чеферин — сторонник возвращения России на турниры

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о желании президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина вернуть Россию на международную арену. Его слова передает «Чемпионат».

«С одной стороны, Чеферин принял решение об отстранении РФС. С другой – он системный и комплексный президент. Но Чеферин – планомерный сторонник возвращения и допуска России. А детские и юношеские команды, по его мнению, должны быть допущены немедленно. Он открыто об этом говорит, что дети не должны страдать.

Чеферина поддерживают все национальные ассоциации. Но ему сложно балансировать», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года Исполком организации отменил принятое решение о допуске.

Ранее сообщалось, что в европейском клубе не согласны с отстранением российских клубов и сборной.

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Футбол. Чемпионат России
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