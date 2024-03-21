В Госдуме заявили, что Бах должен радоваться Играм дружбы и помогать их проведению

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал главу МОК Томаса Баха за санкции к спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы. Его слова передает LiveResult.

«В данной ситуации мы видим, что ему не нравится, что мы устраиваем Игры дружбы, Игры будущего, Игра БРИКС, он видит во всем политику и это как-то ущемляет его Олимпийские игры. Олимпиада не имеет отношения к этим играм, он должен радоваться и помогать проведению их, а у него полный негатив. К сожалению, все хотят связать, прикрываясь красивыми лозунгами», — сказал Свищев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в Совете Европы выступили против участия россиян в Олимпиаде.