Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Министерстве спорта рассказали, когда примут решение об участии россиян в ОИ

В Минспорта примут решение об участии россиян в ОИ в ближайшее время

close
100%
kovop/Shutterstock

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет основано на решениях Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает РИА Новости.

«Чтобы понять, что говорить, надо для начала понять общую концепцию. Никогда не бывает ничего полностью положительное или отрицательное. Пускай МОК сначала озвучит все решения, потом будем говорить на эту тему. Сколько времени понадобится на принятие решения? Думаю, оно может быть принято в ближайшее время», — сказал Байсултанов.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

В МОК сообщали, что порядка 12 российских спортсменов уже прошли квалификацию. Игры стартуют в конце июля.

Ранее Валуев заявил, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами