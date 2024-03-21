В Министерстве спорта рассказали, когда примут решение об участии россиян в ОИ

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет основано на решениях Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает РИА Новости.

«Чтобы понять, что говорить, надо для начала понять общую концепцию. Никогда не бывает ничего полностью положительное или отрицательное. Пускай МОК сначала озвучит все решения, потом будем говорить на эту тему. Сколько времени понадобится на принятие решения? Думаю, оно может быть принято в ближайшее время», — сказал Байсултанов.

В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

В МОК сообщали, что порядка 12 российских спортсменов уже прошли квалификацию. Игры стартуют в конце июля.

Ранее Валуев заявил, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду.