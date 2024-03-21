Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказали категоричную позицию касательно участия россиян в ОИ

Депутат Валуев: ехать на Олимпиаду не стоит, много оскорбительных условий от МОК

close
100%
State Duma Russia/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что российские спортсмены должны пропустить летние Олимпийские игры в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если хотите услышать мое мнение, то ехать на Олимпиаду не стоит. Слишком много оскорбительных условий, которые появились со стороны МОК после начала СВО. Что бы ни говорили высокие чиновники, все палки и шишки достанутся спортсменам, которые примут решение и захотят туда поехать. Потом все скажут, что это было решение спортсменов. Если спортсмены готовы встретить непонимание после поездки на Олимпиаду, тогда…» — сказал Валуев.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. Для участия в турнире необходимо также пройти квалификацию.

Ранее Чернышенко заявил, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в Париж.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами