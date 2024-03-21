В Госдуме высказали категоричную позицию касательно участия россиян в ОИ

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что российские спортсмены должны пропустить летние Олимпийские игры в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если хотите услышать мое мнение, то ехать на Олимпиаду не стоит. Слишком много оскорбительных условий, которые появились со стороны МОК после начала СВО. Что бы ни говорили высокие чиновники, все палки и шишки достанутся спортсменам, которые примут решение и захотят туда поехать. Потом все скажут, что это было решение спортсменов. Если спортсмены готовы встретить непонимание после поездки на Олимпиаду, тогда…» — сказал Валуев.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. Для участия в турнире необходимо также пройти квалификацию.

Ранее Чернышенко заявил, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в Париж.