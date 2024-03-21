Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Торонто» Мэттьюс назвал Овечкина величайшим снайпером всех времен

Игрок «Торонто» Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времен

close
100%
Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает Sportsnet.

«Он величайший снайпер всех времен, поэтому всегда интересно играть против него и смотреть, как он забивает голы, а также наблюдать за волнением и страстью, которые он испытывает, когда забивает голы. Очевидно, нам бы хотелось, чтобы он не забивал нам, но когда ты настолько хорош, у тебя обязательно будут возможности, и большую часть времени он ими пользуется», — сказал Мэттьюс.

В ночь с 20 на 21 марта в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Вашингтон» со счетом 7:3. В составе «Кэпиталз» дублем отметился Александр Овечкин.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 59 шайб.

В текущем сезоне в активе российского форварда 23 заброшенные шайбы в 65 матчах.

Ранее команда Капризова разгромно уступила, пропустив шесть безответных шайб.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами