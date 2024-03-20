Защитник «Автомобилиста» объяснил, почему его команда не боится СКА

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Кирилл Воробьев высказался о втором матче серии против санкт-петербургского СКА во втором раунде Кубка Гагарина, в котором его команда снова одержала победу над одним из фаворитов сезона (3:1), сравнив эту серию с противостоянием с казанским «Ак Барсом» в первом раунде.

«Не скажу, что Казань была прям страшна. С ребятами общались и просто вышли отдать душу и свое тело игре! Все на победу! А от того, что получилось пройти Казань, есть понимание, что никто нам не страшен», — цитирует Воробьева Legalbet.

«Автомобилист» ведет в серии против СКА со счетом 2-0 по матчам. Противостояние продлится до четырех побед, а следующая игра состоится 21 марта в Екатеринбурге. В первом раунде «Автомобилист» неожиданно разгромил 4-1 по матчам казанский «Ак Барс». На счету 29-летнего Воробьева 5 (1+4) очков при нулевом показателе полезности в 49 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина в шести встречах очков хоккеист не набирал и также имеет нулевой показать «плюс-минус».

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