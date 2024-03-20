Плющенко рассказал, надо ли российским спортсменам бойкотировать Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам не надо бойкотировать Олимпийские игры, передают «Аргументы и факты».

«Я считаю, что не надо бойкотировать Игры. Да, надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие», — сказал Плющенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее условия выступления россиян на Олимпиаде сочли незаконными.