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Игрок «Локомотива» может перейти в «Ювентус»

Игрок «Локомотива» Митай может перейти в «Ювентус»

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Александр Вильф/РИА Новости

Албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай может стать игроком туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Forza Juve в соцсетях.

Как утверждает источник, скауты туринского клуба будут просматривать 20-летнего левого защитника «Локомотива» и сборной Албании в пятницу, 22 марта, в товарищеском матче с Чили.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 20 туров РПЛ «Локомотив», набрав 32 очка, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице. В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1 и вышел на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее был назван самый дорогой игрок РПЛ.

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