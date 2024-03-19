Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МОК назвали максимальное количество россиян, которые выступят на ОИ 2024 года

МОК: на ОИ в Париже смогут выступить 55 россиян, 12 уже квалифицировались

close
100%
kovop/Shutterstock

Международный олимпийский комитет (МОК) допустит на Игры в Париж максимум 55 российских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что по состоянию на 19 марта на Олимпиаду квалифицировались 12 российских спортсменов. Эту же процедуру прошли семь белорусских атлетов.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. Сообщалось, что российские атлеты не смогут посетить церемонию открытия и закрытия Олимпиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия на Олимпийских играх в Париже при соблюдении ряда критериев для участия.

Так 19 марта стало известно, что российский борец Муса Евлоев пропустит Олимпийские игры из-за плаката «Нет нацизму».

Ранее Вяльбе призвала МОК «сидеть в своем огороде и окучивать грядки».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами