В МОК назвали максимальное количество россиян, которые выступят на ОИ 2024 года

Международный олимпийский комитет (МОК) допустит на Игры в Париж максимум 55 российских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что по состоянию на 19 марта на Олимпиаду квалифицировались 12 российских спортсменов. Эту же процедуру прошли семь белорусских атлетов.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. Сообщалось, что российские атлеты не смогут посетить церемонию открытия и закрытия Олимпиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия на Олимпийских играх в Париже при соблюдении ряда критериев для участия.

Так 19 марта стало известно, что российский борец Муса Евлоев пропустит Олимпийские игры из-за плаката «Нет нацизму».

Ранее Вяльбе призвала МОК «сидеть в своем огороде и окучивать грядки».