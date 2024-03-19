Карпин объяснил, почему не вызывал Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признался, что общался с руководителями «Реал Сосьедада» по поводу Арсена Захаряна. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Раньше Захаряна мы не вызывали, потому что давали время адаптироваться. Я общался с главным тренером, спортивным директором по поводу Арсена — как адаптируется, ведет себя. Сейчас он начинает понимать и привыкать к тому футболу, что есть в Испании. Он чаще стал играть», — сказал Карпин.

Последний раз Арсен Захарян выходил на поле в майке сборной России в марте 2023 года. Летом того же года он перешел в «Сосьедад».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте 2024 года сборная России проведет два товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии — участником чемпионата Европы 2024 года, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее Карпин назвал условие, при котором бы забухал.