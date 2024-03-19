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Игрок сборной Нидерландов оправдался за поддержку Промеса

Игрок «Атлетико» Депай о Промесе: не знаю того Квинси, каким вы его преподносите

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qpromes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий «Атлетико» и сборной Нидерландов Мемфис Депай признался, что не пытался устроить провокацию, опубликовав совместное фото с осужденным Квинси Промесом. Об этом он заявил Dagblad.

«Я никогда не предам своих друзей и семью. Это не значит, что я согласен со всем, что они делают, но я их никогда не подведу. Мои сообщения о Квинси не были предназначены для провокации, мы просто были на отпуске в Дубае вместе со многими другими друзьями.

Я не знаю того Квинси, каким вы его преподносите. Это не значит, что я пытаюсь его оправдать или что я по умолчанию поддерживаю все то, что делают мои друзья», — сказал Депай.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Нидерландов Куман недоволен поддержкой игроков в адрес Промеса.

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