В полиции Майами назвали причину смерти тренера и бойфренда Соболенко Кольцова

Представитель пресс-службы полиции Майами раскрыла обстоятельства смерти Константина Кольцова. Слова представителя организации передает tribuna.com.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта, примерно в 00:39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона.

Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова. Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», – заявил представитель пресс-службы полиции.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Тренер «Салавата» прилетел в Майами, чтобы поддержать свою девушку, белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая должна была участвовать на турнире «Мастерс».

Кольцов работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева» с 2022 году. До этого он трудился в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером.

Ранее Фетисов назвал скончавшегося тренера Кольцова «хоккейным братом».