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Хоккеист сборной России: политические моменты нас не касаются

Игрок «Сочи» Мичков о политике: наша задача — выходить на лед и играть

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ФХР

Нападающий «Сочи» и молодежной сборной России Матвей Мичков, говоря в письме от лица хоккеистов в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, заявил, что спортсменов не касается политика. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что политические моменты нас, хоккеистов, не касаются. Наша задача — выходить на лед и играть. Где скажут, там и будем. Предложили сделать коллективное письмо. Мы поддержали эту идею. Наша задача — выходить на лед и играть в хоккей, не думая ни о чем», — сказал Мичков.

15 февраля 2024 года в адрес IIHF члены молодежной сборной России направили письмо-обращение. В нем российские игроки напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет IIHF, на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский хоккеист был признан первой звездой дня в НХЛ.

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