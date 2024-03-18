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Актер Бикович снялся в необычном анонсе матча Россия — Сербия

Актер Бикович принял участие в съемках анонса матча Россия — Сербия

Известный сербско-российский актер Милош Бикович стал героем анонса к товарищескому матчу между сборными России и Сербии. Видеозапись была опубликована на странице российской национальной команды «ВКонтакте».

В ролике Бикович пытается выбрать, за какую команду ему болеть — российскую или сербскую. Для того, чтобы сделать выбор, актер подкидывал монетку, гадал на ромашке и даже ходил к врачу, который поставил диагноз «раздвоение личности».

Матч между Россией и Сербией состоится в Москве 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Через четыре дня подопечные Валерия Карпина также в Москве проведут товарищескую игру с Парагваем.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее российский голкипер рассказал, чего ему не хватает в Европе.

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