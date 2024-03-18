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16-летний гонщик устроил пьяное ДТП в Москве

Shot: 16-летний гонщик угнал авто у отца и устроил пьяное ДТП

16-летний гонщик угнал автомобиль марки «Мерседес» у своего отца и попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел утром 16 марта. Гонщик не справился с управлением и на скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрино. В результате автомобиль перевернуло несколько раз. При этом сам молодой человек обошелся без серьезных повреждений, отделался только испугом и легкими травмами.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что гонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники связались с его родителями, чтобы точно установить все детали произошедшего инцидента.

Shot указывает, что в 2021 году гонщик занял третье место на этапе чемпионата России по картингу. Картинг — простейших гоночных автомобилях без кузова и, чаще всего, с открытыми колёсами. Скорость карта (класс «Суперкарт») может достигать 260 км/ч. Стоит отметить, что автоспорт пока не входит в программу Олимпийских игр, однако международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вопрос о включении этого вида спорта.

Ранее адвокат заявил о негативных последствиях экстрадиции Квинси Промеса.

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