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Стала известна судьба фанатов, устроивших драку с футболистами в Турции

12 фанатов задержаны из-за драки с футболистами после матча чемпионата Турции

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Владимир Николаев/РИА Новости

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X заявил, что 12 болельщиков «Трабзонспора» задержаны после того, как выбежали на поле после матча чемпионата Турции против «Фенербахче» и напали на футболистов.

В частности, задержаны ряд болельщиков, выбежавших на поле, а также фанаты, записавшие провокационное видео с призывом приехать в аэропорт и напасть на игроков.

Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, метая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить ситуацию.

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) объявила о намерении провести расследование инцидента. Отмечается, что виновные будут наказаны.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в Турции. 12 декабря 2023 года ТФФ временно приостановила чемпионат страны после инцидента в матче 15-го тура между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), когда президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на арбитра Халила Умута Мелера. Арбитра выбросили на газон, и его доставили в больницу. Позже агрессора приговорили к наказанию.

Ранее адвокат заявил о негативных последствиях экстрадиции Промеса.

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