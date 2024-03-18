«Невероятно»: Кузнецов рассказал о своей дружбе с россиянином из «Каролины»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» рассказал о дружбе со своим соотечественником — защитником «ураганов» Дмитрием Орловым. Его слова приводит Bally Sports.

«Это фантастически. Мы оба находились в такой ситуации, что нуждались друг в друге. Мы проводим много времени вместе и наслаждаемся обществом друг друга. Мы дружим уже 15 лет. Было здорово получить поддержку от него, надеюсь, и он получил ее от меня. Невероятно, как может обернуться жизнь», — заявил Кузнецов.

В ночь на 18 марта «Каролина» разгромила «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:2. Орлов в этом поединке набрал четыре очка — на его счету дубль и две результативные передачи. Орлов был признан первой звездой завершившегося поединка.

Также очки в этом матче набрал Кузнецов — на его счету заброшенная шайба и ассист. Для него этот гол стал вторым за новую команду.

Кузнецов в текущем сезоне отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности -10 в 43 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», воспользовался программой психологической помощи хоккеистам и до трейда в «Каролину» был переведен в фарм-клуб «столичных», но не успел сыграть за него ни одного матча. 8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Ранее российский хоккеист был признан первой звездой дня в НХЛ.