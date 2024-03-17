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Роналду выложил видео с детьми со своего отдыха у океана

Нападающий «Аль-Насра» Роналду показал видео с отдыха на пляже у океана

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился видеокадрами семейного отдыха на берегу океана, на которых запечатлено, как он гуляет с детьми по пляжу.

«Почти рай», — написал форвард.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами.

12 марта «Аль-Наср» вылетел из азиатской Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ в рамках полуфинала турнира. Первый матч между этими командами проходил в ОАЭ и закончился победой «Аль-Айна» со счетом 1:0. В ответном поединке «Аль-Наср» смог победить со счетом 4:3, но в серии пенальти саудовцы потерпели поражение (1:3).

15 марта «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:0. Роналду стал автором единственного гола в матче.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее сборная России выкриком Роналду поздравила Захаряна с дебютным голом.

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