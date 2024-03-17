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В МОК боятся агрессивных заявлений из России накануне Игр-2024

Глава МОК Бах: мы боимся агрессивных заявлений из России накануне Игр-2024

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Dan Mullan/Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что в организации опасаются агрессивных высказываний из России перед летними Олимпийскими играми — 2024. Его слова приводит Inside The Games.

«Чего мы боимся, так это все более агрессивных заявлений из России и от российского правительства (накануне Олимпиады). Поэтому мы посмотрим, что будет дальше. Мы установили условия. Эти условия не изменятся. Тех, кто готов уважать эти условия, мы приветствуем в Париже. А кто не хочет им следовать, тому мы не рады», — заявил Бах.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в МОК назвали число россиян, которые смогут выступить на ОИ.

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