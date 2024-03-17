В МОК назвали количество россиян, которые смогут выступить на ОИ

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс предположил, сколько российских спортсменов сможет выступить на Олимпиаде в Париже. Его слова передает Reuters.

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию. Очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия.

Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов», — сказал Коутс.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в Госдуме раскритиковали мэра Парижа за «гостеприимство».