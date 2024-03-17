Месси не примет участие в матчах сборной Аргентины в марте

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит мартовский сбор национальной команды Аргентины. Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуль в соцсетях.

Меси пропустит товарищеские матчи сборной из-за мышечной травмы. сборная Аргентины сыграет с Сальвадором и Коста-Рикой. Матчи пройдут 23 и 26 марта. Пока неясно, будет ли Месси находиться в расположении национальной команды во время сбора или останется во Флориде.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В стартовавшем сезоне Месси провел три матча, оформив 3+1.

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