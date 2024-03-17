Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Панарин в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Его команда одержала разгромную победу со счетом 7:4. Панарин в четвертый раз преодолел отметку в 90 очков за сезон в составе «Рейнджерс» и установил клубный рекорд по этому показателю.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 67 матчах НХЛ, отметившись 38 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на пятом месте.

Второй звездой дня в НХЛ был признан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук. В матче против «Оттавы Сенаторз» американец оформил хет-трик.

Третьей звездой признан нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В игре против «Флориды Пантерз» форвард оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на 38-е место по сыгранным матчам в НХЛ.