Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

close
100%
Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Панарин в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Его команда одержала разгромную победу со счетом 7:4. Панарин в четвертый раз преодолел отметку в 90 очков за сезон в составе «Рейнджерс» и установил клубный рекорд по этому показателю.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 67 матчах НХЛ, отметившись 38 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на пятом месте.

Второй звездой дня в НХЛ был признан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук. В матче против «Оттавы Сенаторз» американец оформил хет-трик.

Третьей звездой признан нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В игре против «Флориды Пантерз» форвард оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на 38-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами