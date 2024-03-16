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Акробатка сорвалась с высоты во время исполнения трюка в цирке Новосибирска

Гимнастка сорвалась с высоты во время представления на шоу Гии Эрадзе

В Новосибирске во время циркового представления «Королевский цирк» Гии Эрадзе сорвалась акробатка. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в новосибирском цирке. По словам очевидицы, девушка выполняла трюк без страховки.

«Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам ее читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего», — цитирует очевидицу Telegram-канал.

Сообщается, что инцидент произошел 16 марта в 17:00 по местному времени. После падения выступление продолжилось.

В Telegram-канале сообщили, что в приемной цирка пока не ответили на звонки корреспондента.

«Концепция «Королевский цирк» — создание грандиозных проектов, в основе которых лежат массовые зрелищные аттракционы, блоки и номера, объединенные в единое тематическое шоу. Уникальное сплетение жанров, где действие одновременно происходит в манеже, воздухе и даже зрительном зале», — сказано в описании компании в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что у госпитализированной с ЧР лыжницы подозревают перелом копчика.

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