Захаряна после дебютного гола назвали разочаровывающим приобретением

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика, говоря о первом голе российского полузащитника Арсена Захаряна в чемпионате Испании, заявил, что перед полученной в феврале травмой его игра улучшилась. Слова журналиста приводит Sport24.

«От Арсена все еще требуют большей вовлеченности в игру, он наконец-то забил долгожданный гол за «Сосьедад», но по-прежнему не перестает быть разочаровывающим приобретением. Однако есть надежда, что он сможет хорошо адаптироваться, а в следующем сезоне станет важным игроком команды», — заявил он.

Футболист забил в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0). Он отличился на 68-й минуте с передачи Брайса Мендеса спустя две минуты после выхода на замену.

23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился, однако пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

В таблице испанского чемпионата «Реал Сосьедад», имеющий в активе 46 очков, после победы в 29-м туре располагается на шестой строчке, а «Кадис», набравший 22 очка, остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

Ранее сборная России выкриком Роналду поздравила Захаряна с дебютным голом.