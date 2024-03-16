«Сумасшедшая ситуация»: Медведев отреагировал на нашествие пчел в Индиан-Уэллсе

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции оценил ситуацию с нашествием пчел, из-за которых на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе организаторы были вынуждены прервать матч. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я немного побаиваюсь насекомых, если честно. Когда летает пчела, все стараются не двигаться. Обычно пчелы не кусаются. Я сижу спокойно около пяти секунд, а потом прогоняю ее. На их месте я бы, наверное, убежал с корта. Это сумасшедшая ситуация», — заявил Медведев.

Матч четвертьфинала турнира, в котором встречались представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, прерывали из-за нашествия пчел. Инцидент произошел в первом сете при счете 1:1. Теннисисты были вынуждены покинуть корт. Журналист Жозе Моргано в своих соцсетях рассказал со ссылкой на агента Альберта Молину, что одна из пчел ужалила Алькараса в лоб.

Медведев в полуфинале турнира сыграет с американцем Томми Полом. Игра пройдет в ночь на 17 марта и начнется около 01:00 по московскому времени.

Ранее Медведев поругался с Хольгером Руне, который попал в него мячом.