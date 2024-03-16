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Российская пловчиха показала ягодицы и бедра в купальнике

Пловчиха Ефимова выложила фотографию в купальнике с отдыха

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с отдыха на Гавайских островах.

На одном из кадров спортсменка, которая облачена в красный купальник с цветочным узором, позирует на стволе пальмы, лежа на нем. Кадр сделан сзади.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200 м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200 м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

Ранее Алина Загитова показала видео в облегающем грудь топе с открытыми плечами.

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