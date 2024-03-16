Акинфеев простил игрока, из-за которого получил тяжелую травму

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своих эмоциях и реакции на столкновение с бывшим нападающим столичного «Спартака» Веллитоном, из-за которого получил серьезную травму, и признался, что у нет никакой обиды на соперника. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, это было некрасиво, переборщил. Но у меня карьера могла закончиться в тот момент. Это были понятные человеческие эмоции. Пожму ли руку Веллитону? А почему нет? У меня никакой обиды на него нет, я бы ему ничего не высказал. Надо быть выше всех этих моментов, быть собой, настоящим», — поделился голкипер.

Инцидент произошел в 2011 году в рамках чемпионата России. Акинфеев, покидавший поле на носилках, нецензурно обратился к сопернику, пообещав, что «он ответит». Врачи диагностировали у голкипера разрыв крестообразных связок.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев оценил совет Валерия Карпина российским игрокам уезжать в Европу.