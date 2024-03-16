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Сборная России выкриком Роналду поздравила Захаряна с дебютным голом

Сборная России поздравила Захаряна с дебютным голом при помощи выкрика Роналду

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Juan Manuel Serrano Arce/Contributor/Getty Images

Сборная России в социальной сети X эмоционально поздравила российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна с дебютным голом за клуб, использовав традиционный выкрик португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«SIUUU! SHINE, ZAHA! Есть первый гол Арсена в Испании!» — написано в сообщении.

Футболист забил в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0). Он отличился на 68-й минуте с передачи Брайса Мендеса спустя две минуты после выхода на замену.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился, однако пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

В таблице испанского чемпионата «Реал Сосьедад», имеющий в активе 46 очков, после победы в 29-м туре располагается на шестой строчке, а «Кадис», набравший 22 очка, остается в зоне вылета, занимая 18-е место.

Ранее Захарян на испанском обратился к фанатам «Реал Сосьедад» после дебютного гола.

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