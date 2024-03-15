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В «Манчестер Сити» назвали позором жеребьевку Лиги чемпионов

Спортдиректор «Манчестер Сити» Бегиристайн назвал жеребьевку ЛЧ позором

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Andrew Surma/Reuters

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн критично оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой манчестерский клуб сразится с мадридским «Реалом». Его слова приводит Marca.

«Какой позор, надоели эти шары — все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году — поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал», — заявил он.

«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Первый матч, который состоялся в Мадриде, завершился со счетом 1:1, а в Манчестере «горожане» разгромили своего соперника со счетом 4:0.

Первые матчи состоятся 9-10 апреля. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финальном матче обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Также в 1/8 финала турнира дондонский «Арсенал» сыграет с мюнхенской «Баварией», мадридский «Атлетико» встретится с дортмундской «Боруссией», а парижский «ПСЖ» сразится с каталонской «Барселоной».

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