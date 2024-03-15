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Страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия Игр-2024

Страны Балтии выступили против участия России в церемонии открытия ОИ-2024

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Представители Национальных олимпийских комитетов стран Балтии (Эстонии, Литвы, Латвии) заявили, что они против того, чтобы российские спортсмены принимали участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщает Inside The Games.

НОК страны уже направили совместное письмо с соответствующим содержимым в Международной олимпийский комитет (МОК).

«Мы твердо убеждены, что россиян и белорусов не должно быть там ни при каких обстоятельствах», — указано в обращении.

Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024 года в Париже.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. Однако в декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и соблюдении и указанных требований.

В январе 2024 года сейм Латвии направил письмо к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Ранее в ОКР заявили, что россиян ради Олимпиады принудят осудить СВО.

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