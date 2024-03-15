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«Спартаку» предрекли продолжение кризиса

Экс-игрок «Рубина» Попов предрек «Спартаку» продолжение кризиса

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что московский «Спартак» не сумеет выйти из кризиса по ходу мартовской международной паузы.

По его мнению, столичная команда останется нестабильной до конца сезона.

«Если «Спартак» не наладил игру за три месяца сборов, то за эти три недели они тем более не наладят. Три месяца им не помогли! У них там непонятная и нервная ситуация, идет давление на тренера. С Промесом проблемы, с русскими не ясно, что происходит», — заявил Попов.

14 марта «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1) и калининградская «Балтика», которая победила «Локомотив» в серии пенальти.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал вратарей «Спартака».

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