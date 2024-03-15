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Экс-тренер СКА назвал имя потенциального финалиста Кубка Гагарина

Экс-тренер СКА Потайчук назвал «Металлург» возможным финалистом Кубка Гагарина

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Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/VK

Бывший тренер петербургского СКА Андрей Потайчук в интервью Legalbet заявил, что считает высокими шансы магнитогорского «Металлурга» выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина в этом сезоне.

По его словам, команда под руководством Андрея Разина является фаворитом в противостоянии с московским «Спартаком».

«Не исключаю, что «Металлург» будет в финале. Почему я не верю в «Спартак»? Верю. Но здесь есть момент, что красно-белые традиционно очень неудачно играют в Магнитогорске. Можно глянуть статистику, за последние десять лет выиграли там лишь однажды», — заявил Потайчук.

Напомним, в сезоне-2023/24 на стадии второго раунда вводится перекрестный плей-офф, где команды из разных конференций играют друг против друга. Первая игра в серии «Металлург» — «Спартак» пройдет в Магнитогорске 17 марта. Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона.

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