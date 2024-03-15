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Легенда ЦСКА раскритиковал вратарей «Спартака»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов заявил, что не понял вызова Максименко в сборную

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РИА Новости

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью Legalbet заявил, что не понял причину вызова голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в расположение национальной сборной России по футболу.

По его мнению, 25-летний голкипер не соответствует уровню первой команды.

«Удивлен вызову Максименко в сборную, честно говоря, вратари «Спартака» меня не сильно впечатляют в последнее время. Видимо, руководство сборной решило посмотреть на него в составе, в каком он психологическом состоянии, как он взаимодействует с защитниками. Удивлен еще, что не пригласили в сборную Лантратова», — заявил Чанов.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля поддержали в «Оренбурге».

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