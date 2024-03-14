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Стали известны все участники следующего раунда Кубка России

В Кубке России по футболу определились все участники

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Павел Бедняков/РИА Новости

14 марта прошли заключительные встречи 1/4 финала Пути РПЛ и 1/8 Пути регионов Кубка России по футболу.

В верхней сетке турнира (Пути РПЛ) в 1/2 финала сыграют московские «Спартак» и ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Они в своих матчах обыграли «Оренбург», «Ростов», «Динамо» и «Локомотив» соответственно. Теперь эти четыре команды опускаются в нижнюю сетку (Путь регионов). Там они сыграют с екатеринбургским «Уралом», подмосковными «Химками», грозненским «Ахматом» и «СКА-Хабаровском», которые свои матчи 1/8 финала выиграли.

Жеребьевка полуфинальных матчей Пути РПЛ и четвертьфинальных матчей Пути регионов пройдет 15 марта.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Отметим, что с весны 2022 года российские клубы потеряли возможность выступать в еврокубках по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее игрок ЦСКА изъявил желание пойти работать курьером или таксистом.

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