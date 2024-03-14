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Игрок ЦСКА изъявил желание пойти работать курьером или таксистом

Вратарь ЦСКА Тороп: интересно побыть курьером «Яндекса», в такси готов пойти

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Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп признался, что рассматривает работу курьером после завершения карьеры. Его слова передает Sport24.

«Мы не знаем, как перевернется мир через 5–10 лет. Не дай бог, но, может, придется сменить русло. Поэтому важно развиваться всесторонне. Карьеру-то рано или поздно закончу, и надо думать о том, что дальше, каким может быть запасной вариант.

Мне интересно даже побыть курьером «Яндекса» один день. Ощутить на своей шкуре, каково это. Я же трудоголик по натуре, нравится работать. Может, и в такси пойду», — сказал Тороп.

Тороп является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду 23 сентября 2021 года в матче Кубка России против ижевского «Зенита» и сыграл на ноль.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тороп выходил на поле в трех матчах и пропустил четыре мяча.

Тороп является основным голкипером ЦСКА в матчах Кубка России. Он провел семь из восьми игр и пропустил шесть мячей. ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России, 12 марта обыграв «Ростов». Тороп провел матч на ноль.

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