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«Локомотив» уступил «Балтике» в Кубке России, Дзюба не забил пенальти

«Локомотив» проиграл «Балтике» в четвертьфинале Кубка России

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Виталий Невар/РИА Новости

14 марта московский «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России уступил в серии пенальти калининградской «Балтике» 6:7. Основное время завершилось со счетом 1:1.

«Локомотив» открыл счет в матче уже на 3-й минуте. Дзюба сделал скидку на Глушенкова, который тут же отдал пас на ход Тикнизяну. Игрок сборной Армении убежал один на один с вратарем и отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма Данила Козлов переиграл Митая и отправил мяч в сетку ворот Лантратова.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Балтики», Дзюба и Пиняев не забили свои попытки.

Первый матч между этими командами в Калининграде завершился со счетом 2:2. Таким образом «Балтика» выходит в полуфинал.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), и «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1). Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет 15 марта.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России.

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