ФЛГР не нашла нарушений в работе судей после завала лыжниц на Спартакиаде

Исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не выявил нарушений в работе жюри на Спартакиаде учащихся в Сочи, во время которой произошел массовый завал лыжниц. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — сказано в заявлении.

8 марта в рамках Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край) прошел женский масс-старт. Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Лыжниц заставили выйти на масс-старт, несмотря на густой туман и плохо подготовленную трассу. В результате этого спортсменки угодили в массовый завал на опасном спуске, где скорость достигала нескольких десятков километров в час. Девять спортсменок увезли на скорой, некоторые получили открытые переломы.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе, рассуждая о причинах случившегося, обвинила лыжниц в низком уровне квалификации.

Ранее чемпионка Игр раскритиковала Вяльбе за слова о массовом завале на Спартакиаде.