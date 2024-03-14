Джокович снова пропустит турнир «Мастерс» в Майами

Сербский теннисист Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Об этом сообщает журналист Саша Озмо в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Джокович не принимает участие в турнире с 2019 года. Во времена постпандемии сербский теннисист отказался делать прививку, которая была обязательной для участия в турнире. В прошлом году Джокович не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19, поэтому не смог сыграть на Miami Open.

Последним турниром для сербского теннисиста был «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Джокович вылетел в третьем круге от итальянского лаки-лузера Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее сообщалось, что 16-летняя Андреева не сыграет на турнире в Майами из-за серьезной травмы.