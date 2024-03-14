«Чтобы «иметь» российских спортсменов?»: в России жестко раскритиковали новый лозунг ОИ

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков остался недоволен видоизменением олимпийского лозунга «Быстрее. Выше. Сильнее» и добавлением к нему слова «Вместе». Его слова передает LiveResult.

«Я смотрю и справа, и слева, и сверху, и снизу и хочу понять, каким образом можно прикрепить к этим трем гениальным словам, которые относятся к Олимпиаде, именно Олимпиаде, вот это «вместе». Вместе можно поставить на колени российских спортсменов и белорусских и «иметь» их?

Какое отношение это слово имеет к спорту? Отвратительное слово, касаемо спорта и вообще Олимпийских игр, зато весь мир от этого хлопал в ладоши», — сказал Чесноков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в ОКР заявили, что россиян ради Олимпиады принудят осудить СВО.