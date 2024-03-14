ОКР не намерен официально обсуждать участие России в Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 вряд ли вновь будет рассмотрен на официальном уровне. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В соответствии с нашим уставом, ОКР несет ответственность и защищает интересы олимпийской команды России. С точки зрения наших юристов, нейтральные спортсмены никаким образом не подпадают под это понятие. Поэтому сомневаюсь, что мы будем далее обсуждать на официальном уровне этот вопрос», — заявил Поздняков.

Он подчеркнул, что на заседании, которое состоялось 14 марта, вопрос не рассматривался.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в WADA заявили, что РУСАДА не соответствует антидопинговому кодексу.