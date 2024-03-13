«Поэтому они не выигрывают ничего»: тренер о неудачах «Спартака»

Известный отечественный тренер Сергей Балахнин признался, что привык к постоянным скандалам вокруг московского «Спартака». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне как-то со «Спартаком» непонятно, там все может быть. Может кто-то вмешиваться и указывать, как нужно делать, кого брать, кого не брать. Там все время так, даже я к этому привык, не находясь в «Спартаке» и не видя это. Уже ничего не удивит, что там произойдет. Но это «Спартак», это жизнь такая «Спартака». Эту ситуацию можно только принимать, собственно, поэтому они не выигрывают ничего, наверное», — сказал Балахнин.

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Команда уже два тура проводит без своего лидера Квинси Промеса, который не может вернуться в Россию из-за того, что фигурирует по уголовному делу.

Ранее экс-игрок «Спартака» Давыдов выступил против назначения Ивича на пост тренера команды.