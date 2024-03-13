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Ивич сделал заявление после увольнения из «Краснодара»

Ивич обратился к болельщикам «Краснодара» после своего увольнения

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IMAGO/Global Look Press

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выразил слова благодарности болельщикам команды за поддержку. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. 12 марта команда под его руководством проиграла «Химкам» в четвертьфинальном матче Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

До предыдущего тура «Краснодар» был лидером турнирной таблицы РПЛ, но после поражения от «Ростова» пропустил вперед «Зенит».

Ранее «Краснодар» обвинили в самодурстве после увольнения Ивича с поста тренера.

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