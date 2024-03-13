Российский призер ОИ в Сочи завершил карьеру

Российский биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении профессиональной карьеры после чемпионата России. Об этом он сообщил «Тюменской линии».

«После перенесенной коронавирусной инфекции на протяжении трех лет у меня были проблемы со здоровьем. И я решил для себя, что это будет мой крайний сезон. Но на этом жизнь не заканчивается. И я продолжу развиваться и пытаться найти себя в спорте, но уже в качестве другого амплуа», — сказал Гараничев.

Гараничев стал обладателем бронзовой награды в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Сочи. Также в его активе три золота чемпионатов Европы, серебро чемпионата мира в смешанной эстафете, а также серебро и две бронзы Универсиады.

В этом сезоне Гараничев на подиум не поднимался. Лучшим результатом для него стало пятое место в спринте на 10 км на Спартакиаде.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам.