Семин: в «Спартаке» много чудес происходит

Бывший наставник московского «Локомотива» ответил на вопрос, возглавит ли экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Верю ли я в Ивича в «Спартаке»? Не могу сказать. В «Спартаке» много чудес происходит постоянно», — сказал Семин.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее легенда сборной России назвал Абаскаля виновным в неудачах «Спартака».